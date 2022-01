Matilde Gioli ha una grande passione per gli animali, che documenta anche su Instagram: scopriamo tutti i suoi ‘figli’ pelosi.

Attrice diventata popolare grazie al personaggio che interpreta in Doc – Nelle tue mani, Matilde Gioli ha una grandissima passione per gli animali. Sono stati proprio i ‘figli’ pelosi a darle la forza per affrontare una delle sue più grandi paure: la solitudine. Scopriamo le razze che ha accolto in famiglia.

Matilde Gioli: chi sono i suoi animali

Matilde Gioli è diventata famosa in tutto lo Stivale grazie al ruolo della dottoressa Giulia Giordano in Doc – Nelle tue mani. Lei, Luca Argentero e tutti gli altri membri del cast sono entrati nelle case di milioni di italiani e hanno fatto breccia nel loro cuore. Lavoro a parte, l’attrice ha conquistato i telespettatori anche per una sua passione ‘privata’, ovvero quella per gli animali. Matilde condivide la sua quotidianità con un cane di razza chihuahua a pelo lungo, che si chiama Kal-El, nome kryptoniano di Superman, e tre gatti. Intervistata dal settimanale Amica, ha ammesso:

“Negli ultimi anni, un elemento fondamentale per la mia serenità sono stati gli animali. Ho adottato compulsivamente tre gattini“.

La Gioli ha ammesso che gli animali l’hanno aiutata ad affrontare una delle sue più grandi paure, la solitudine. Proviene da una famiglia numerosa, composta da quattro fratelli, due maschi e due femmine, per cui è sempre stata abituata al caos. “Per questo sono un animale sociale e adoro stare in mezzo agli altri“, ha dichiarato l’attrice. Nel 2018, la sua passione per i pelosi si è estesa ad un’altra specie: i cavalli. Grazie al film I moschettieri del re, ha preso lezioni di equitazione e si è letteralmente innamorata di questi animali. Così, nel 2022 ha accolto in famiglia Nadador, un cavallo di razza spagnolo puro.

Matilde Gioli, non solo cani: la sua passione per gli animali

Matilde Gioli, via social, documenta la sua grande passione per gli animali. Non mostra soltanto il suo cane, ma si batte anche per i valori animalisti in cui crede profondamente.

-“Dal prossimo 1 gennaio scatta in Italia il divieto di allevamento, riproduzione in cattività e uccisione di visoni, volpi, procioni, cincillà e di tutti gli animali, di qualsiasi specie, usati per ricavarne delle pellicce. FINALMENTE. Non possiamo più fare finta di niente. Non possiamo più indossare animali spellati vivi. Non possiamo più accettare di avere addosso e negli armadi sofferenza e tortura di altri esseri viventi“, ha scritto l’attrice sui social per festeggiare l’emendamento alla Legge di Bilancio 2022.

-Nel mese di gennaio 2022, Matilde Gioli ha accolto in famiglia un cavallo chiamato Nadador, presentandolo così ai fan: “Benvenuto ragazzino, mamma è già pazza di te“.

-L’attrice adora talmente tanto gli animali che non teme neanche i serpenti: sul suo profilo Instagram c’è un video che la ritrae con un rettile al collo.

