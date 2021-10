La showgirl prima di andarsene dichiara: “Prenderò provvedimenti nelle sedi opportune”.

Non sembra ancora destinato a spegnersi il fuoco d’astio tra la modella Raffaella Fico e Soleil Sorge, con la quale condivideva la Casa prima di essere eliminata dal Grande Fratello Vip. La showgirl nella puntata di ieri sera ha deciso di ripresentarsi davanti a lei per avere una discussione.

Raffaella Fico pare essere rimasta molto male da alcune offese utilizzate dall’ex coinquilina, come il saluto “Bye bit***”. Ecco come ha cominciato il suo discorso, come riporta il sito Novella 2000: “Sentirti dire certe cose mi ha ferito molto. Detto ciò non voglio fare una grande polemica. Voglio ribadire che determinate espressioni non vanno fatte e vanno oltre il gioco. A volte bisogna guardare le persone negli occhi e trattenersi. Quelle che sono le tue strategie di gioco non mi interessano. Resto della stessa opinione su di te“. Molto debole la risposta dell’influencer, che si giustifica dicendo: “È solo uno slang, non un’offesa“.

Rimane della propria posizione Raffaella Fico. Continuiamo a leggere su Novella 2000: “Tende sempre a provocare e non voglio alzare un polverone. Ci tenevo a chiarire le affermazioni gravi. Lei tende a giustificarsi ma il modo è stato diretto. Ci vuole rispetto alla base di tutti. Ho cercato di farla ragionare, ma non si può parlare con lei. Prenderò provvedimenti nelle sedi opportune“.

Il discorso dell’ex gieffina potrebbe essere ancora più ampio e fare riferimento soprattutto ad alcune espressioni razziste pronunciate da Soleil Sorge all’interno della Casa, reale motivazione di una eventuale denuncia. Vediamo cosa accadrà prossimamente.

Ecco lo scontro tra Raffaella Fico e Soleil Sorge