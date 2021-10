Continua il divertente siparietto tra l’attrice e il cantautore nella settima puntata di Tale e Quale Show.

Sette le puntate di Tale e Quale Show per Alba Parietti, sette volte che delude la regina del dramma Cristiano Malgioglio. Il paroliere è puntualmente deluso e amareggiato dalle imitazioni dell’attrice, nonostante lei ci metta tutto il suo impegno. Ormai il siparietto ha la stessa dinamica ma non smette mai di divertirci. Anche se in effetti, questa volta, c’è stato un tocco di originalità in più. Cosa è successo?

Nella diretta di ieri sera, Alba Parietti si è esibita cantando Angie, capolavoro dei Rolling Stones. L’aspetto di Mick Jagger poteva anche convincere, ma la voce proprio no. D’altronde, non è un caso se alcuni artisti, soprattutto colonne del rock come Mick Jagger, sono considerati “inimitabili”. Durante la prova canora dell’attrice torinese le telecamere sono spesso puntate sull’insofferente Cristiano Malgioglio, che questa volta ci stupisce tirando fuori una cassetta del pronto soccorso: sicuramente aveva bisogno di qualche farmaco per riprendersi dallo shock.

Ecco le parole che le ha rivolto alla fine dell’esibizione, come riportato su Novella 2000: “Ti ho trovata terribile come sempre. Ho dovuto portare la cassetta del pronto soccorso, perché le gocce non mi bastano. Apprezzo in ogni caso il tuo coraggio e ti amo proprio per questo“. Chissà se la povera Alba verrà mai apprezzata da Malgy per le sue imitazioni!