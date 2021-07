Sognate di volare? Dalla Florida si accettano prenotazioni per un viaggio di lusso in una navicella spaziale simile ad una mongolfiera.

Il vostro sogno è quello di volare nello spazio? E allora è bene sapere che in Florida c’è un’azienda che fa proprio al caso vostro e che sta organizzando quello che potremmo tranquillamente definire “Il viaggio dei vostri sogni” ma in che modo? A bordo di una capsula spaziale simile ad una mongolfiera con tanto di pilota ed altri viaggiatori pronti ad esplorare la terra da un punto di vista nuovo e alquanto insolito. Ecco tutti i dettagli.

Dalla Florida: il primo volo turistico spaziale

La società Space Perspective, una compagnia di voli spaziali umani che ha sede in Florida, accetta già le prenotazioni di posti per la sua “Spaceship Neptune” è questo il nome della navicella spaziale dal design simile ad una mongolfiera e progettata per trasportare fino ad un massimo di 8 passeggeri e un pilota.

Per realizzare il vostro sogno spaziale saranno necessari sei ore di viaggio ed un biglietto dal valore di centoventicinquemila dollari. Questa astronave pare sia dotata anche di bar, wi-fi e molti altri servizi, oltre che sedili reclinabili e finestre panoramiche e le prenotazioni sono già aperte anche se i voli inizieranno a partire dal 2024.

Comfort e servizi a bordo dei viaggi turistici spaziali

“Durante il viaggio di sei ore, tutti gli ospiti godranno dei migliori sedili reclinabili della casa per immergersi nella vista di 450 miglia a 360 gradi, una chiamata aperta su vestito, champagne e un bagno” ha fatto così sapere la Space Perspective attraverso un suo comunicato stampa. La società ha anche fatto sapere di aver completato con successo un volo di prova e che a bordo della capsula ci sarà soltanto un capitano e i passeggeri i quali però, non necessiteranno di un addestramento specializzato prima del decollo.