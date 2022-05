Quanto costa cambiare il vetro del telefono: il prezzo per sostituire lo schermo del proprio smartphone.

Ti si è rotto lo schermo del telefono? Il vetro è andato in frantumi? Hai iniziato a vedere alcune crepe e hai paura che presto potranno portare a una rottura definitiva? Non preoccuparti, c’è sempre una soluzione. Prima di scoprire quanto costa cambiare il vetro del telefono, è importante capire però qualcosa in più sul danno che si è creato allo schermo del tuo smartphone. Potrebbe infatti essere necessaria una sostituzione, ma potrebbe anche bastare un’operazione molto meno complessa. Proviamo a capire nel dettaglio a quanto potrebbe ammontare la spesa per cercare di far tornare il vetro del nostro telefono come nuovo!

Vetro rotto del telefono: la garanzia può servire?

La risposta è ovviamente un bel sì. Per prima cosa dovremo cercare di studiare la garanzia del nostro telefono per capire se i costi di riparazione dei danni allo schermo siano copribili o meno. In molti casi infatti è probabile che sia la stessa azienda a ripagarti del danno, a prescindere dalla causa che ha portato alla rottura dello schermo.

Se però la garanzia è scaduta, o non copre i danni accidentali allo schermo, c’è un’altra soluzione che puoi adottare prima di passare alla sostituzione integrale dello schermo: puntare sul fai-da-te. Sul web sono infatti disponibili tanti siti che danno istruzioni su come riparare lo schermo da soli, senza pagare la manodopera, spesso onerosa, dei professionisti. L’importante è acquistare i kit per la sostituzione o la riparazione dello schermo. Attenzione però: se non hai dimestichezza con questo genere di operazioni, ti sconsigliamo di provare, perché potesti finire per peggiorare la situazione e dover buttare definitivamente il tuo smartphone!

Quanto costa cambiare il vetro del telefono Samsung?

Come potrai ben intuire, non tutti gli schermi hanno lo stesso prezzo. Riparare alcuni telefoni potrebbe essere più costoso di riparare altri, anche a parità di danno. Se ad esempio sei in possesso di uno smartphone Samsung potrai essere costretto a pagare non meno di 200-250 euro per i modelli più nuovi di Galaxy, mentre per sostituire lo schermo di un Note potresti arrivare a sfiorare, o a sfondare, il muro dei 300 euro. Ogni informazione è comunque disponibile sul sito ufficiale di Samsung.

La sostituzione del vetro di un cellulare Huawei ha un costo decisamente più basso, invece, se rimaniamo in ambito Android. Per far tornare lo schermo come nuovo potrai infatti dover spendere una cifra che può andare dai 150 ai 250 nei casi dei modelli più nuovi. E il prezzo andrà ad abbassarsi ancora per marche e modelli decisamente meno popolari. Per avere un’idea più chiara della spesa ti consigliamo comunque di rivolgerti al listino prezzi ufficiale.

I prezzi di Apple

Ti starai chiedendo a questo punto quanto costa cambiare il vetro del telefono iPhone. In effetti la qualità dell’azienda di Cupertino si paga, e questa non è certo una novità. Tuttavia, per la sostituzione dello schermo il costo, variabile da un modello a un altro, non è troppo più alto rispetto alla concorrenza: si va da poco più di 220 euro a non più di 360.

Inoltre, Apple propone un programma di garanzia, Apple Care, che ti mette al riparo da sgradite sorprese e fa calare il prezzo di sostituzione dello schermo a 29 euro per tutti i modelli di melafonino. Per maggiori informazioni visita il sito ufficiale.

