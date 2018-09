Quando tagliare i capelli? L’influenza della luna e i consigli della nonna

Quando tagliare i capelli per farli crescere sani e folti scegliendo la fase lunare ideale e l’orario giusto!

Non vi è una scienza esatta, ma pare che la luna possa avere un’influenza positiva o negativa nel taglio dei capelli. Si tratta di credenze popolari che nei secoli hanno condizionato la scelta di una donna nel cambio del look. Per decidere quando tagliare i capelli è importante regolarsi in base alla luna crescente o calante. Ci sono, infatti, fasi in cui è assolutamente vietato apportare alcun tipo di novità ai capelli.

Vediamo, dunque, quando è il momento ideale per tagliare o accorciare i capelli in base al calendario lunare, e quando bisogna rimandare.

Quando tagliare i capelli per farli crescere più velocemente

Tagliarli con la luna crescente aiuta i capelli a crescere più forti e più velocemente. Non è necessario fare un taglio netto, ma sarà sufficiente dare una leggera spuntata per avere una chioma folta, forte e fluente nel giro di poche settimane.

La fase lunare ideale è quella della luna piena. In questo periodo la chioma ne trae maggiori benefici, sia per quanto riguarda il bulbo che le lunghezze. I capelli cresceranno ancora più rapidamente e saranno forti e luminosi, senza bisogna di grandi trattamenti.

Infine, anche la fase calante esercita un’influenza positiva. I capelli saranno meno deboli e migliorerete anche la crescita. Inoltre, pare che se avete un capello ribelle e crespo, in questa fase la luna possa aiutarlo a diventare più gestibile.

Anche l‘orario può condizionare il risultato di una capigliatura perfetta. Il momento migliore è compreso tra le sei del mattino e mezzogiorno.

Calendario lunare capelli: quando evitare

Il momento da evitare in assoluto per tagliare i capelli è quando c’è la luna nuova. Il motivo risale al fatto che in questa fase la luna è nascosta tra Terra e sole, e quindi non è possibile vederla. Questo causerebbe un indebolimento dei bulbi e la tendenza a perdere più capelli del solito.

