Quali sono le cose che i papà fanno meglio delle mamme?

Essere un buon papà a volte può sembrare difficile, tutti si sono spaventati all’idea. Ma lo sapete che ci sono cose che i papà sanno fare meglio delle mamme?

La mamma è sempre la mamma, ma anche i padri al giorno d’oggi si impegnano, più di una volta, nel loro ruolo di buon papà. Anche la scienza ha dimostrato in recenti studi che a volte il genere maschile, può essere più bravo di quello femminile in alcune faccende con i figli. Come nella gestione dei bambini al supermercato e in particolare nei momenti di gioco.

Cosa vuol dire essere un buon padre oggi?

Il ruolo del buon papà consiste nell’aiutare la moglie nelle faccende domestiche e quelle lavorative, ma non solo. Infatti i padri si attivano fin da subito per intraprendere questo ruolo. Sono attivissimi fin da quando escono dalla sala parto. E in molti casi diventano anche più bravi delle mamme.

Sicuramente i papà di oggi sono un po’ in difficoltà con il cambio del pannolino, ma sono pronti a schierarsi in prima linea quando si tratta di giocare. Anche tra i fornelli si dilettano alla grande, preparando pappe e merende deliziose. Gli uomini sono anche molto disponibili a dare consigli agli altri papà e a gestire i capricci.

Quali sono i ruoli del buon papà?

Non esistono ruoli fissi per un padre o per una madre, ma in alcuni casi i papà sono davvero bravi. Come per esempio a inventare favole, rotolarsi per terra e costruire le tende per giocare in salotto. Inoltre grazie alla loro forza e alla loro manualità costruiscono giochi per il giardino.

Sempre più spesso vediamo i padri al supermercato con i pargoli al seguito, ma non nel carrello, bensì nel marsupio. Perché i papà canguro sono sempre al passo con le mamme. Inoltre sono sempre pronti e disponibili ad aggiustare le cose rotte, questo vale anche per gli oggetti della mamma.

