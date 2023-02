Pupo racconta di non essere riuscito a guardare l’intera seconda serata di Sanremo 2023: i top e i flop secondo Enzo Ghinazzi.

Cantante, personaggio televisivo e ex concorrente del Festival di Sanremo, Pupo ha inviato una lettera a Dagospia per fare il resoconto della seconda serata della kermesse. Rimasto negativamente stupito dalle canzoni in gara, Enzo Ghinazzi ha criticato fortemente il rap di Fedez e la scelta di inserire dei monologhi nel corso della gara canora. “Sono altre le sedi in cui risolvere i grandi problemi che questi ‘Pipponi’ in genere trattano. A me fanno lo stesso effetto delle omelie che il prete del mio paese, quando ero ragazzino, faceva durante la messa. Lo ascoltavo e mi sentivo una me**a. Alla fine, mi hanno fatto allontanare da Dio e dalla Chiesa. Hanno generato l’effetto contrario”, ha scritto lui.

Pupo, l’attacco a Fedez e alle canzoni

“[…]Anche ieri sera sono rimasto incollato a Rai Uno fino all’ultimo. Ogni tanto però, lo confesso, ho cambiato canale – ha scritto Pupo – .È accaduto durante le pubblicità, quando Fedez ha fatto il fenomeno e durante i monologhi. I monologhi non li reggo più. Io li abolirei”.

“Il Top di ieri sera, per me, è stata la performance di Albano, Ranieri e Morandi. Mi sono divertito, commosso e anche un po’ preoccupato. Soprattutto quando Albano si è steso per terra per fare le flessioni – ha scherzato – […]Ti avevo promesso che avrei ascoltato più attentamente le canzoni, ma non ce l’ho fatta. Ti garantisco che lo farò presto e ti darò il mio giudizio su ognuna di loro. Ti posso però anticipare che non ho sentito niente di sconvolgente. Mi sembra che si assomiglino un po’ tutte. Soprattutto nella struttura”.

L’unica canzone che è riuscita ad attirare l’attenzione di Pupo è quella di Levante: “[…] Mi sono ringalluzzito. Brava Levante e grazie per avermi dedicato la tua canzone”.

Riproduzione riservata © 2023 - DG