La ballerina Benedetta Vari, appena entrata ad Amici 22, si racconta e ammette di aver lasciato per un po’ la danza.

Raimondo Todaro ha deciso di far entrare nella scuola di Amici 22 la ballerina Benedetta Vari. Ad un passo dal serale, la giovane si è ambientata perfettamente con gli altri concorrenti del talent show e, nel corso dell’ultimo daytime, le è stato dato un ampio spazio. Benedetta, così, si è raccontata tra gioie e dolori, rivelando di aver lasciato per un periodo di tempo abbastanza lungo la danza.

Benedetta Vari, la danza e la malattia della madre

“Ho iniziato a ballare a 4 anni, mia madre ha portato me e mia sorella a ballare i balli di gruppo. Però da lì è iniziata una vera passione fatta di agonismo e gare”, ha iniziato a ricordare Benedetta.

Tre anni fa, però, la Vari ha deciso di smettere per un problema della madre. “All’inizio ho cercato di starle vicino continuando a ballare. Piano, piano ero sempre più distratta e assente e non me la sentivo di andare avanti con gli allenamenti e le gare. Mi sembrava tutto troppo superfluo rispetto a quello che stava succedendo – ha raccontato lei commossa – . A lungo termine mi sono accorta che la mancanza del ballo c’era. Riprendere era difficile, più della rinuncia, perché avrei dovuto allontanarmi da mamma, che è stata il centro della mia vita negli ultimi anni”.

Ora ad Amici, Benedetta ha realizzato un sogno e, accanto a lei in questo percorso, c’è il fidanzato che ha un figlio. “C’è questo bimbo che ci lega molto. Avere un disegno di lui mi regala forza. Pensare che lui mi guarda mi emoziona tanto”, ha detto.

