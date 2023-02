Angelo Duro è stato protagonista della seconda serata del Festival di Sanremo 2023 con un monologo sulla trasgressione. “Sto cretino mi fa venire dopo mezzanotte e ha detto pure che posso dire quello che voglio, grazie al c***o”: ha esordito così il comico alla sua prima volta sul palco dell’Ariston, intrattenendo il pubblico con l’elogio della figura della prostituta, un’invettiva contro l’omologazione e soffermandosi sulla bellezza di essere secondi.

Ritornato sul palco dell’Ariston dopo il monologo di Angelo Duro, Amadeus ha commentato sorridente: “Forse stasera sarà decollata la sua carriera ma magari è finita la mia”.

La possibilità che le parole del comico possano aver creato dei problemi alla Rai e a lui stesso, poi, è stata ribadita nel corso del collegamento con Fiorello.

“Ho imparato a memoria il monologo di Angelo Duro, ora ve lo dico – ha ironizzato lo showman siciliano – . Secondo me Gianni Morandi si è lasciato traviare da lui. Non ti verrebbe da cantare Fatti mandare dalla mamma, ad andare a put*ane?”.

Amadeus, quindi, ha domandato all’amico cosa ne pensasse della seconda serata del Festival, ma Fiorello ha riproposto a lui lo stesso quesito.

“Ha diviso Angelo Duro? Che percezione hai? Io penso che la mia carriera potrebbe finire qui” – ha commentato Amadeus, mentre l’amico e collega ha aggiunto ironico: “No, hai fatto di peggio. È peggio il CDA fidati”.

