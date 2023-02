Stefano Coletta commenta in conferenza stampa il rap di Fedez nella seconda serata di Sanremo 2023: la Rai si dissocia da quanto successo.

Interrogato dai giornalisti in sala stampa, Stefano Coletta ha avuto modo di esprimere la sua opinione e quella di tutta la Rai in merito al polemico attacco di Fedez al ministro Galeazzo Bignami. L’esponente Rai, dunque, ha chiarito che il rapper aveva comunicato loro solo una parte della performance, spiegando poi di averla modificata in corsa.

Stefano Coletta e la Rai si dissociano da Fedez.

“L’artista non ci aveva comunicato, anzi aveva comunicata solo una parte della performance dicendo che l’avrebbe cambiata – ha chiarito subito Coletta – .A nome della Rai, sottolineo che la libertà è un diritto sacrosanto che deve esprimersi attraverso tutte le forme d’arte e i pensieri che l’individuo può avere, ma a nome della Rai e dei vertici, sento di dire che mi dissocio dagli attacchi personali che la performance Fedez ha presentato, soprattutto nella gestualità”.

“La gestualità può fare male quando si tratta di un attacco personale. Il servizio pubblico non può ammettere perché non si tratta più di libertà né di diritto quando si tramuta in attacco personale”.

“Questo tipo di attacchi non sono sintomo di libertà e come rappresentanti del servizio pubblico non possiamo sottolineare che quando l‘attacco diventa frontale e personale non c’è libertà che tenga”, ha concluso Coletta.

Riproduzione riservata © 2023 - DG