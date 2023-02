Il comico Angelo Duro, ospite della seconda puntata del Festival di Sanremo, promette di dare spettacolo… a modo suo.

Il Festival di Sanremo ha rotto il ghiacco con la prima puntata andata in scena ieri. Oggi si replica con la seconda serata che promette di essere scoppiettante con il resto degli artisti in gara e soprattutto con i tanti ospiti. Tra questi, ci sarà anche Angelo Duro che a La Verità ha già fatto capire le sue “intenzioni”…

Angelo Duro a Sanremo: la “promessa”

Angelo Duro

Sale l’adrenalina e la curiosità per la seconda serata del Festival di Sanremo. Come detto, saranno tante le novità rispetto alla prima giornata. In prima la conduttrice al fianco di Amadeus e Gianni Morandi sarà Francesca Fagnani: la giornalista di ‘Belve’. Anche lei, come Chiara Ferragni, se la vedrà con un monologo che riguarderà temi importanti.

Tra gli ospiti ci saranno Al Bano e Massimo Ranieri che per la prima volta si esibiranno in trio con Morandi. Non mancherà anche l’ospite internazionale. All’Ariston ci sarà anche la band americana dei Black Eyed Peas

Come anticipato, però, spazio anche alla comicità. In puntanta sul palco ci sarà Angelo Duro. Proprio il ragazzo, a La Verità, ha annunciato cosa ha intenzione di fare: “Dicono che sono un comico, ma non è vero. La gente con me ride perché la metto a disagio. All’Ariston arrivo dopo i miei sold out, c’era bisogno di uno così sul palco. Non parlo di politica e di influencer, io sono immorale. E ci tengo”.

Di seguito un recente post Instagram dell’artista in un suo vecchio spettacolo:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG