Quanto accaduto con Blanco a Sanremo con la distruzione del palco e dei fiori ha portato forti polemiche e anche una “richiesta”.

La prima serata del Festival di Sanremo ha avuto grande successo anche se non sono mancati i momenti di tensione. In modo particolare ha fatto scalpore la seconda “esibizione” di Blanco che ha letteralmente distutto il palco dell’Ariston e i fiori presenti nella scenografia senza una valida motivazione. Sul tema è arrivata anche una particolare richiesta (o un auspicio) da parte di Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova.

Bassetti e l’esame tossicologico a Blanco

Blanco Sanremo 2023

Dopo i fatti avvenuto a Sanremo con Blanco protagonista, in negativo, il mondo social non ha fatto mancare il forte disappunto e tra i vari commenti arrivati c’è stato, come detto, anche quello di Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova.

Su Facebook, il medico ha detto la sua l’esibizione del cantante che si è infuriato per problemi tecnici mentre cantava e ha distrutto il palco e tutta la coreografia creata cone le rose per lui.

“Che schifo lo spettacolo di Blanco stanotte al Festival di Sanremo”, ha esordito Bassetti. “Mi auguro che chi lo ha fatto salire su quel palco chieda scusa a tutti gli italiani, dopo avergli fatto fare un esame tossicologico. Ottimo spot: antimodello per i giovani”.

Va detto che in questi minuti sono anche arrivate le scuse del ragazzo che si è reso conto dell’eccessiva scenata fatta.

Di seguito anche il post su Facebook del noto esperto:

