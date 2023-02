La reazione ironica dell’attore toscano è diventata virale dopo quanto fatto da Blanco sul palco del Festival di Sanremo.

Non si placano le polemiche dopo la serata del Festival di Sanremo che ha visto andare in scena anche il brutto episodio relativo al cantante Blanco. Ospite della prima giornata dell’evento musicale, l’artista, nel corso della sua seconda esibizione, non ha cantato a causa di qualche problema di audio, e ha sfogato il suo disappunto distruggendo il palco e la coreografia delle rose creata per l’occasione. Sulla vicenda è arrivato anche il commento del noto attore Leonardo Pieraccioni che, con grande ironia, ha stroncato il giovane con una battuta.

Pieraccioni stronca Blanco: le parole

Blanco Sanremo 2023

“Blanco ti volevo chiedere una cosa”, ha esordito Leonardo Pieraccioni nelle sue stories Instagram. Poi ridendo: “C’ho una siepe da potare non è che vieni tu? Si è fatto male il giardiniere. Blanco, vieni pure a potarmi qui anche con le mani”.

Una presa in giro bella e buona che fa comprendere come le azioni del cantante siano state davvero eccessive. L’attore si è limitato a prenderla con uno sfottò tipico della sua simpatia toscana che è diventato subito virale.

Va detto, però, che il ragazzo si è scusato per l’accaduto: “Cadono fiori, Ariston. Si spezzano fiori, Ariston. Cala il sipario, Ariston. Ti ho messo in lacrime come la mia mamma, Ariston. Mi hai visto fragile come un bimbo e qui proprio qui, dove mi hai insegnato a correre, sono caduto. Mi sono rotto la faccia e piango, Ariston. Ma poi…Rido, rido, ridi, rido, perché non sono perfetto come mi volevi. Ma finalmente sono me stesso, ti voglio bene Ariston. Con tutta la mia follia”, le sue parole in un post social.

Di seguito anche un post Instagram di tgcom24 che ha raccolto la storia social dell'attore e comico:

