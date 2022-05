Prendersi cura della casa significa dedicare alle pulizie tutto il tempo necessario, anche delegando ai professionisti del mestiere: ecco come funziona il servizio Batmaid.

La pulizia della casa rappresenta un appuntamento fisso che richiede impegno e meticolosità, soprattutto se l’obiettivo è igienizzare a fondo per poter vivere ogni spazio con la massima serenità. La risposta a questa fondamentale esigenza è Batmaid, un servizio di pulizia a domicilio gestito da professionisti qualificati in grado di semplificare notevolmente la vita quotidiana.

Complici gli impegni lavorativi e familiari, infatti, il tempo da disposizione da dedicare alla cura degli ambienti domestici non è mai abbastanza. Trascurare la pulizia, tuttavia, non è certo una scelta consigliata: mai come oggi l’igienizzazione e la sanificazione delle superfici sono diventate attività prioritarie, al fine di tutelare sé stessi e la propria famiglia dal rischio di contagio da Covid.

Delegare le attività di pulizia è una soluzione molto vantaggiosa, purché ci si affidi a un servizio efficiente e qualificato che sappia prendersi cura della casa in modo impeccabile.

pulizia vetri

Pulizia della casa: perché è importante delegare

Indipendentemente dal tempo che si riesce a trascorrere tra le mura domestiche, la casa rappresenta per tutti un bene indispensabile e un rifugio sicuro. Proprio per questo, spesso si tende a voler accentrare tutte le numerose incombenze che ruotano intorno alla gestione di questo luogo, pulizia casa compresa.

Il segreto per godersi al meglio i propri spazi e prendersene cura in modo ottimale, tuttavia, è proprio il saper delegare. Solo impiegando un’impresa di pulizie professionale, tuttavia, si può avere la massima garanzia di sicurezza, accuratezza e affidabilità.

Può capitare, ad esempio, di voler rendere abitabile un nuovo appartamento appena affittato, oppure di dover eseguire pulizie di fine locazione. Più semplicemente, si può avere bisogno di un valido aiuto per le pulizie ordinarie, per le pulizie straordinarie o per igienizzare in profondità una tantum. In questi e altri casi, Batmaid rappresenta un alleato molto prezioso.

Come funziona il servizio Batmaid

Contattando Batmaid è possibile prenotare l’intervento a domicilio di addetti alle pulizie formati e qualificati, che si occuperanno delle attività di pulizia standard ed eseguiranno altri servizi aggiuntivi su richiesta, dalla pulizia delle finestre allo stiro, dalla gestione del bucato alla pulizia di frigo, forno e interni degli armadietti.

Il servizio di pulizia a domicilio è disponibile su Milano e hinterland, su Bologna e Torino. Uno dei principali vantaggi è dato dalla possibilità di prenotare il servizio direttamente online, rapidamente e in pochi click utilizzando la piattaforma Batmaid o l’applicazione mobile e personalizzando le richieste in base alle singole necessità.

Una delle caratteristiche peculiari di questa impresa di pulizie, inoltre, è l’impiego esclusivo di addetti assunti come dipendenti con regolare contratto: un valore aggiunto anche per chi sceglie di usufruire del servizio, che può contribuire a contrastare il fenomeno del lavoro sommerso.

5 trucchi per mantenere la casa pulita più a lungo

Come mantenere la casa ordinata e pulita più a lungo possibile? Vivere gli spazi domestici significa inevitabilmente creare caos e disordine, tuttavia mettendo in pratica alcuni trucchi è possibile prolungare l’effetto positivo delle pulizie appena eseguite:

evitare di accumulare indumenti e oggetti senza riporli al proprio posto;

e oggetti senza riporli al proprio posto; arieggiare la casa ogni giorno, favorendo il ricambio d’aria quotidiano;

ogni giorno, favorendo il ricambio d’aria quotidiano; organizzare bene gli spazi;

non accatastare piatti sporchi in cucina;

in cucina; usare appositi contenitori per riporre la biancheria sporca e depositare quella pulita, in attesa di essere stirata e riposta.

