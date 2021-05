Scherzi matrimonio: tutte le idee più originali per rendere divertenti le nozze sia per gli sposi che per gli invitati, al ristorante e non solo.

Scherzi e matrimonio, un binomio perfetto. Che nozze sarebbero senza qualche tiro mancino divertente, originale e anche un po’ maligno agli sposi? Una delle tradizioni preferite in Italia e all’estero è l’organizzazione, nel giorno più importante per la vita dei neo-mariti e delle neo-mogli, di qualche bello scherzetto in grado di rendere l’atmosfera divertente e la festa indimenticabile. Se ti mancano idee per riuscire ad organizzarne qualcuno di grande effetto, eccone alcuni che potresti provare.

Scherzi matrimonio originali: i più divertenti

Una delle idee più divertenti e semplice da realizzare è quella che riguarda le scarpe dello sposo. In un suo momento di distrazione, si potrebbe infatti scrivere sotto le sue suole con un pennarello indelebile una scritta del tipo “Help” o “Aiuto“. Non appena si inginocchierà, tutti potranno infatti vedere la sua ultima preghiera prima del fatidico sì. Attenzione però a non esagerare con le risate se siete in chiesa!

matrimonio coppia riso

Tra gli scherzi divertenti per un matrimonio, un altro dei più quotati e semplici da realizzare è quello degli striscioni. Gli amici dello sposo (ma anche della sposa) possono infatti prendere i giro i propri amici con una serie di striscioni da attaccare o mostrare nella strada che porta dalla casa al luogo della celebrazione, che sia una chiesa o il comune. Altro grande classico è poi quello delle lattine da attaccare all’auto degli sposi, per rendere il loro viaggio verso il ristorante a dir poco rumoroso!

E per il dopo-nozze? Uno scherzo cattivello da poter organizzare con la complicità magari dei genitori degli sposi è quello delle sveglie. Basta munirsi di sveglie analogiche da far suonare in momenti differenti e da nascondere in diverse parti della casa degli sposini. Quale modo migliore per rovinare la loro prima notte di nozze?

Scherzi matrimonio al ristorante: dalla scarpa alle torte

Uno degli scherzi per gli sposi più apprezzati a livello internazionale è il cosiddetto gioco della scarpa. In cosa consiste? Bisogna avere un animatore. Quest’ultimo, dovrà fare agli invitati una serie di domande personali, che possono avere per risposta “lo sposo” o “la sposa“. Per esempio: “Chi è il più ordinato?“, “Chi cucina meglio?” e così via. Cosa c’entrano allora le scarpe? Beh, da tradizione gli sposi vengono fatti sedere schiena contro schiena e tengono in mano una scarpa dell’altro, alzandola a seconda della risposta data. Il bello di questo gioco però sta proprio nelle domande, che permettono di scoprire alcuni segreti della coppia, un po’ come nel gioco della verità!

Se cerchi qualcosa di più ‘attivo’, però, puoi puntare al tiro al segno. Uno scherzo che ha per protagoniste le torte. Magari non quella nuziale, ma altre preparate apposta per l’occasione. Il gioco è semplicissimo: gli invitati fanno una domanda agli sposi, se questi sbagliano, via alle torte in faccia! Lo trovi un po’ banale? Allora prova con lo scherzo della palla al piede. Devi portare al ristorante una palla da carcerato, di quelle che si vedono nei film, e costringere lo sposo a portarla per l’intera durata del ricevimento.

Infine, potresti cercare di mettere in imbarazzo gli sposi con uno scherzo da fare al ristorante, ma anche in chiesa, prima o dopo la celebrazione. Per esempio quello delle maschere con la faccia degli sposi. Per realizzarlo, stampa una serie di maschere con il viso degli sposi, magari scegliendo qualche fotografia in cui non sono venuti proprio benissimo. Quindi, distribuiscile tra gli invitati e attendi l’arrivo dei due innamorati: vedrai che l’effetto sarà spassosissimo! Se proprio non vuoi esagerare, prova allora a far ridere gli sposi nel modo più semplice possibile: con alcune frasi divertenti da scrivere sul biglietto.