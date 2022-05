Una parola legata al mondo del fashion è boho, che denota un particolare stile che va di moda a seconda del periodo storico. Cosa significa?

Nel mondo della moda esiste un particolare stile che viene definito boho, ovvero che riprende un trend che risale agli anni ’70 e che prevede uno stile anticonformista e un modo di essere totalmente libero dagli stereotipi. Risale anche allo stile hippie, tanto di moda in quegli anni, ed è stato rimesso in circolazione in modo da essere trendy in un senso completamente diverso rispetto a quegli anni, diventando anche molto utilizzato da stilisti nel 21° secolo. Ma cosa significa boho e qual è la sua origine? Proviamo a scoprirlo insieme!

Il significato e l’origine di boho

Il boho chic, o boho style, come detto è un particolare stile di moda, che riprende molto il periodo hippie e boheme. Proprio da quest’ultima parola deriva il termine boho, che denota uno stile di vita anticonformista e da spirito libero, come erano e sono i bohemien parigini e/o francesi.

Look boho Coachella

Viene utilizzato nel 21° secolo per indicare gli outfit alla moda, ma anche alcuni acconciature e tutto quello che ha a che fare con uno stile anticonformista tanto in voga alla fine degli anni ’60 e i ’70. Si vede molto questo look nei partecipanti del Festival Coachella negli Stati Uniti.

Esempi d’uso

Ecco alcuni esempi d’uso, presi dai giornali, in particolare da titoli che compaiono sul web, che identificano l’uso che si fa di questa parola nella stampa di settore, specificando anche come si potrebbe usare quotidianamente dalle persone.

–La treccia boho è l’acconciatura di tendenza più pratica e versatile della prossima estate da Vogue.it

–Il look del giorno, con i pantaloni bianchi a zampa in chiave boho da IoDonna.it

–La camicia bianca di Alessandra Mastronardi è l’ispirazione boho chic della Primavera 2022 da Elle.it

