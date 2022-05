Facebook si prepara ad un grande cambiamento: dall’1 giugno 2022 alcune funzioni verranno cancellate. Vediamo quali sono.

Quanti utilizzano assiduamente Facebook devono prepararsi ad un grande cambiamento. A partire dall’1 giugno, alcune funzioni legate alla localizzazione dei dispositivi, verranno cancellate. La modifica riguarda tutte le App, sia per Android che iOS, e i dati inerente le funzionalità saranno consultabili fino all’1 agosto, dopo di che verranno del tutto cancellati.

Facebook: cancellate alcune funzioni

Dall’1 giugno 2022, alcune funzioni di Facebook non saranno più disponibili per gli utenti. Questa cancellazione è stata pensata per favorire maggiormente la privacy degli utenti. Le funzionalità che finiranno nel dimenticatoio, infatti, sfruttavano la localizzazione dei dispositivi. La prima ‘attività’ che gli iscritti non potranno più utilizzare è Amici nelle vicinanze. Lanciata su Facebook nel 2015, consentiva, se abilitata, di trovare i propri contatti più vicini, in modo da incontrarsi. Altra funzionalità cancellata è quella sugli avvisi Meteo. Le notifiche, quindi, non arriveranno più.

Con il fine di garantire la privacy degli utenti, verrà eliminata anche la cronologia delle posizioni. Come già sottolineato, i dati saranno consultabili fino ad agosto, dopo di che verranno definitivamente cestinati. “Le informazioni che hai condiviso e che sono state utilizzate per queste esperienze, tra cui la cronologia delle posizioni e la localizzazione in background, non verranno più raccolte dopo il giorno 31 maggio 2022, anche se le hai abilitate in precedenza“, si legge su una notifica di Facebook.

Facebook agisce per tutelare la privacy degli utenti

Lo scopo della cancellazione di alcune funzionalità di Facebook, ovviamente, è quello di tutelare il più possibile la privacy degli utenti. E’ bene sottolineare, però, che il noto social network ha preso questa decisione nei riguardi delle funzioni che, ad oggi, non vengono più utilizzate come un tempo. In ogni modo, le persone che intendono scaricare la propria cronologia hanno tempo fino all’1 agosto 2022.

