Netflix si prepara a lanciare i live streaming: la scelta mira a non perdere abbonati e a incrementare nuove iscrizioni alla piattaforma.

Novità in arrivo per gli abbonati Netflix: il colosso streaming, stando ad alcune voci di corridoio piuttosto insistenti, starebbe pensando di lanciare i live streaming. La scelta è legata alla recente perdita di abbonati e, di conseguenza, mira a convincere gli utenti a restare legati alla piattaforma. Non solo, la speranza è anche quella di incrementare nuove iscrizioni.

Netflix: in arrivo i live streaming

Lo scorso aprile, Netflix ha fatto i conti con un calo importante: la società fondata da Reed Hastings e Marc Randolph avrebbe perso circa 200 mila abbonati durante i primi tre mesi del 2022. Una perdita sostanziosa, che potrebbe anche raggiungere i 2 milioni di utenti entro la fine dell’anno. Pertanto, dati alla mano, i vertici del colosso streaming sarebbero stati costretti ad apportare qualche cambiamento. Secondo voci di corridoio sempre più insistenti, sembra che la piattaforma si stia preparando al lancio dei live streaming.

Questa innovazione dovrebbe consentirgli di non perdere ulteriori abbonati e convincere altri utenti ad iscriversi a Netflix. Fino ad oggi, infatti, la piattaforma consente di accedere solo a serie tv e programmi già registrati. Pertanto, inserire una novità del genere potrebbe davvero fare la differenza.

Se i live streaming dovessero davvero debuttare su Netflix, il catalogo già presente andrebbe a contenere anche stand-up comedy, spettacoli o eventi speciali, talent show e competizioni sportive. Il tutto sarebbe trasmesso in diretta, sempre tramite una connessione internet.

I live streaming di Netflix promettono un grande spettacolo

Secondo le indiscrezioni, i vertici di Netflix avrebbero confermato a The Verge l’arrivo dei live streaming. Deadline ha aggiunto che la nuova programmazione consentirebbe la partecipazione attiva del pubblico. Un po’ come accade su Mediaset Play con il Grande Fratello Vip e L’Isola dei Famosi, i fan avranno la possibilità di votare e partecipare ai sondaggi. Tutto qui? Ovvio che no. Sembra che i telespettatori potranno dire la loro anche nei format di cucina e in tutti i programmi dove ci sono concorrenti che si sfidano. E’ bene sottolineare che, al momento, non ci sono comunicazioni ufficiali da parte di Netflix.

Riproduzione riservata © 2022 - DG