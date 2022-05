La giornata mondiale delle api è un appuntamento annuale fissato per ricordare la loro importanza e per il pianeta. Scopriamo com’è nato e come si celebra.

Il 20 Maggio è la giornata mondiale delle api. Una ricorrenza nata nel 2017 per volere delle Nazioni Unite e volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza dei così detti impollinatori.

L’esistenza di api, farfalle, colibrì, etc… è infatti essenziale per la salvaguardia di molte piante e persino per diverse colture alimentari. Preservarne l’esistenza si rivela quindi indispensabile per poter godere di un pianeta più sano.

Quali sono gli obiettivi della giornata delle api

Come già accennato, la scelta di celebrare questa giornata è nata per proteggere e aiutare le api.

ape su fiore

Gli obiettivi sono infatti diversi e si possono riassumere in:

– Informare la popolazione sull’importanza delle api

– Attirare l’attenzione dei politici e delle istituzioni

– Proteggere sia le api che gli altri impollinatori

– Fermare la perdita della biodiversità

– Promuovere il biologico in modo da evitare la diffusione dei pesticidi

Tutti obiettivi che se raggiunti possono portare svariati benefici alle api e agli altri impollinatori. E. di conseguenza, al pianeta stesso.

Come celebrare questa giornata nel modo più efficiente

Anche se non tutti lo sanno, una simile giornata può essere celebrata da tutti agendo nel proprio piccolo al fine di contribuire a promuovere gli obiettivi principali.

Una delle prime cose che si può scegliere di fare è quella di mangiare biologico e di acquistare il più possibile prodotti naturali. Così facendo si eviterà l’uso esagerato dei pesticidi e di altri agenti contaminanti.

Se si dispone di uno spazio verde (e non si allergici alle api) si può scegliere di piantare alcuni semi di fiori e piante che possono aiutarle a prosperare. Tra i tanti ci sono i tulipani, la salvia, il basilico e la lavanda. In alternativa ci sono anche gli alveari da adottare. Ogni anno, poi, nelle principali città d’Italia vengono promosse sempre più iniziative volte sia a sensibilizzare che a partecipare attivamente al progetto. Un modo in più per comprendere tutto ciò che riguarda le api ed il loro mondo, aiutando al contempo sia l’ambiente che il pianeta stesso ad andare incontro ad un futuro migliore.

