L’1 marzo del 2012 ci lasciava Lucio Dalla, a dieci anni dalla morte sono tanti i programmi TV e radio per rendergli omaggio.

L’1 marzo del 2012, pochi giorni dopo aver partecipato al Festival di Sanremo insieme a Pierdavide Carone con Nanì, Lucio Dalla ci ha lasciati a causa di un infarto mentre si trovava a Montreux, in Svizzera, dove la sera prima si era esibito al Montreaux Jazz Festival. A distanza di 10 anni, l’1 marzo del 2022 la TV e la radio italiana ha in programma diversi omaggi per quello che è stato uno dei più importanti cantautori italiani.

Lucio Dalla: l’omaggio sulla Rai

Su Rai 5 l’omaggio a Lucio Dalla non sarà solo nella giornata di martedì 1 marzo ma proseguirà fino al 4 marzo con uno Speciale Cantautori: in quattro puntate, una al giorno, in cui si racconterà Lucio Dalla a 360°, tra la sua musica e le curiosità sulla sua vita.

Lucio Dalla

Rai Storia ha invece in programma per mercoledì 2 marzo Italiani – Lucio Dalla, un documentario che ripercorre la vita e la carriera del cantautore bolognese attraverso anche interviste e ricordi dei colleghi e degli amici. Il docu-film verrà poi replicato anche giovedì 3 e venerdì 4 marzo.

Anche Rai 3 rende omaggio a Lucio Dalla con il docufilm Per Lucio: con racconti anche inediti e attraverso la sua musica verrà ripercorsa la storia del cantautore. Per Lucio andrà in onda giovedì 3 marzo e sarà seguito da una puntata dei Grandi protagonisti dedicata proprio a Lucio Dalla.

Su RaiPlay invece dall’1 marzo è disponibile una puntata di Ossi di Seppia co Ron che racconta Lucio Dalla.

Lucio Dalla: l’omaggio a Radio Rai

Anche nei canali radiofonici della Rai gli omaggi a Lucio Dalla non mancano: oltre a far ascoltare le canzoni, il cantautore sarà ricordato nella trasmissione di Ema Stokholma e Gino Castaldo “Back2Back“

