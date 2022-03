Ecco alcune indiscrezioni su ciò che accadrà nella puntata di oggi a Uomini e Donne: Matteo assente dallo studio, al centro si siederà Luca Salatino con le sue corteggiatrici.

Uomini e Donne torna con un’altra puntata, condotta da Maria De Filippi. In base alle indiscrezioni del web questa puntata, che apre il mese di marzo, sarà dedicata principalmente al trono classico. Luca Salatino avrà problemi con una sua corteggiatrice, mentre Matteo continua ad essere assente dallo studio.

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

Cosa succederà oggi a Uomini e Donne?

Secondo quanto riporta il web, nella giornata di oggi a sedersi al centro studio ci sarà Luca Salatino. Il tronista romano sta cercando l’amore dopo il “no” di Roberta e ha trovato complicità con Lilli e Soraia. Negli ultimi giorni però, si è avvicinato molto ad Alessandra una nuova ragazza con cui il tronista si è trovato molto bene. Questo ha creato malcontento sopratutto in Soraia, di cui Luca ha parlato solo di attrazione fisica. La corteggiatrice non prenderà bene le parole del tronista e tra loro ci sarà un primo scontro.

Nel frattempo, Matteo continua a non essere presente perchè la sua unica corteggiatrice, Federica, non sta bene e non può venire in trasmissione. Il tronista dunque non ha motivo di stare in studio ma perchè non fa scendere altre ragazze? Non si comprende ancora quale sarà la sua mossa se scegliere la corteggiatrice napoletana o far scendere altre “pretendenti”. Una situazione piuttosto particolare quella che si è venuta a creare che, forse, non ha precedenti nel dating.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG