Come ogni anno, per la Giornata della Memoria 2023 la programmazione televisiva cambia per lasciare spazio al ricordo di ciò che è accaduto.

Il 27 gennaio è universalmente la Giornata della Memoria. Una data tutt’altro che casuale per ricordare le vittime della Shoah e gli errori avvenuti all’interno dei campi di concentramento negli anni della seconda guerra mondiale: il 27 gennaio del 1945, infatti, le truppe sovietiche liberarono il campo di concentramento di Auschwitz. In tutto il mondo, anche in Italia, vengono organizzati diversi eventi per questa giornata e anche la TV ha cambiato i propri palinsesti per questa giornata. Vediamo ora la programmazione televisiva del Giorno della Memoria 2023.

Programmi TV del 27 gennaio 2023 per il Giorno della Memoria

Su Rai 1 la prima e la seconda serata sono dedicate interamente alla Giornata della Memoria. Non ci sarà la puntata tradizionale di The Voice Senior 2023, dalle ore 20.30 va in onda #Binario21: direttamente dal Memorial della Shoah situato nella stazione centrale di Milano, la senatrice Liliana Segre ripercorre la sua tragica storia che l’ha portata a finire nel campo di concentramento di Auschwitz. Ci saranno poi i contributi di Pierfrancesco Favino, Paola Cortellesi e l’esibizione del Coro del Teatro alla Scala. #Binario21 è condotto da Fabio Fazio.

Binario treno Auschwitz Birkenau

Al termine del programma va in onda il film Un sacchetto di biglie, film tratto dal romanzo di Joseph Joffo che racconta la sua storia e quella del fratello Maurice, due giovani fratelli ebrei, che scappano dalla Parigi occupata.

Su History Channel invece, a partire dalle ore 21.50, andrà in onda il documentario Disegni dall’Olocausto, che racconta la storia delle persecuzioni razziali attraverso una serie di 30.000 disegni che sono stati tutti realizzati tra il 1939 e il 1945, che sono stati recuperati nei posti più impensabili: tra le intercapedini dei muri, sulle carte dei pacchi, sulle cartine delle sigarette.

