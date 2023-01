Le anticipazioni della nuova scenografia dell’Ariston per il Festival di Sanremo 2023: ovviamente presente l’iconica scalinata.

Sono in tanti coloro che hanno già cerchiato sul calendario di casa la data di martedì 7 febbraio, quella in cui inizierà il Festival di Sanremo 2023. C’è tanta attesa, ovviamente, per ascoltare le varie canzoni in gara, per gli ospiti, ma anche per vedere la scenografia del Teatro Ariston. E a questo proposito, anche se mancano ancora diversi giorni all’inizio della kermesse musicale, possiamo già svelarvi come sarà quella di quest’anno. A disegnarla sono stati Gaetano Castelli (per la 21esima volta) e sua figlia Maria Chiara Castelli.

Scenografia Sanremo 2023: le anticipazioni

A dominare la scena è l’iconica scalinata centrale dalla quale scenderanno tutti gli artisti in gara per esibirsi sul palco del Teatro Ariston. La scenografia è caratterizzate dalle linee curve e dolci, sulle stile della scenografia dello scorso anno.

La scenografia è stata svelata in anteprima su Instagram da un post pubblicato dall’account di Viva Rai 2: nel video si vede Amadeus all’interno del teatro Ariston che svela la scenografia del Festival di Sanremo 2023. Ecco il post dove potete vederla anche voi.

Festival di Sanremo 2023: i cantanti

Chi sono i cantanti che renderanno viva la scenografia del Festival di Sanremo 2023 e che dovranno scendere i vari gradini della scalinata? I protagonisti di questa edizione della tanto attesa kermesse sono:

Anna Oxa – “Sali (Canto dell’anima)”

Ariete – “Mare di guai”

Articolo 31 – “Un bel viaggio”

Colapesce Dimartino – “Splash”

Colla Zio – “Non mi va”

Coma_Cose – “L’addio”

Elodie – “Due”

Gianluca Grignani – “Quando ti manca il fiato”

Gianmaria – “Mostro”

Giorgia – “Parole dette male”

I Cugini di Campagna – “Lettera 22”

Lazza – “Cenere”

LDA – “Se poi domani”

Leo Gassmann – “Terzo cuore”

Levante – “Vivo”

Madame – “Il bene nel male”

Mara Sattei – “Duemilaminuti”

Marco Mengoni – “Due vite”

Modà – “Lasciami”

Mr. Rain – “Supereroi”

Olly – “Polvere”

Paola & Chiara – “Furore”

Rosa Chemical – “Made in Italy”

Sethu – “Cause perse”

Shari – “Egoista”

Tananai – “Tango”

Ultimo – “Alba”

Will – “Stupido”

