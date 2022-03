Ecco dove è stato girato Odio l’estate, il decimo film del celebre trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo uscito nei cinema nel 2020.

Con Odio l’estate, Aldo, Giovanni e Giacomo sono arrivati a dieci film da protagonisti oltre che da sceneggiatori. La commedia è uscita nelle sale cinematografiche a partire dal 30 gennaio 2020, poco prima dello scoppio della pandemia di Covid in Italia che ha portato anche alla chiusura dei vari cinema; nonostante questa il film è riuscito a incassare oltre 7 milioni di euro riuscendo comunque a conquistare il pubblico e anche la critica. Vediamo ora quali sono le location del film.

Odio l’estate: le location del film di Aldo, Giovanni e Giacomo

Odio l’estate è ambientato principalmente in Puglia, è qui che i tre protagonisti con le loro famiglie si ritrovano tutti, ed è proprio in Puglia che, a causa di un errore dell’agenza di viaggi, si ritrovano a dover condividere la stessa villetta che tutte e tre le famiglie hanno regolarmente affittato per le vacanze.

Aldo Giovanni e Giacomo

Tra le varie località della Puglia nella quale è stato girato il film troviamo Bari, Lecce, Otranto ma anche Santa Cesarea Terme, Ugento e Ginosa. E poi ancora, tra le location di Odio l’estate troviamo anche Castellaneta Marina e San Pancrazio Salentino.

Oltre che in Puglia, una parte del film è ambientata anche a Milano (all’inizio della storia, prima di partire per le vacanze estive, si vedono le tre famiglie tutte nelle loro abitazioni milanese): proprio il capoluogo lombardo ha ospitato una parte della riprese.

Odio l’estate: il cast del film di Aldo, Giovanni e Giacomo

Oltre ad Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti, nel cast di Odio l’estate troviamo anche Lucia Mascino, Carlotta Natoli, Roberto Citran, Maria Di Biase e Michele Placido. Compare in un cameo, nei panni di se stesso, anche Massimo Ranieri.

Riproduzione riservata © 2022 - DG