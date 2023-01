Jojo Rabbit è il film vincitore del Premio Oscar 2020 alla Migliore Sceneggiatura non originale: ecco i luoghi dove è stato girato.

Tra i vari film che sono stati premiati agli Oscar 2020 c’è anche Jojo Rabbit, pellicola diretta da Taika Waititi (regista, fra gli altri, anche di Thor: Ragnarok) che si è aggiudicato il premio per la Migliore sceneggiatura non originale. Il film è infatti liberamente tratto dal romanzo Come semi d’autunno di Christine Leunens e raccontata la storia di Jojo, un bambino di 10 anni che vive nella Germania nazista del 1945, che ha come amico immaginario una caricatura di Adolf Hitler. Ma il film non è stato girato in Germania: scopriamo insieme le location della pellicola di Taika Waititi.

Jojo Rabbit: le location del film

Jojo Rabbit è stato girato interamente in Repubblica Ceca a partire dal 28 maggio 2018. Tra febbraio e aprile 2019 Taika Waititi ha poi girato delle scene aggiuntive.

Scarlett Johansson

La città che più di tutte ha ospitato regista, attori, attrici e addetti ai lavori vari del film è Praga: le strade della capitale della Repubblica Ceca sono facilmente riconoscibili in molte scene di Jojo Rabbit.

Ma Praga non è l’unica città della Repubblica Ceca ad essere stata utilizzata come location da Taika Waititi: le riprese del film si sono svolte anche a Cheb, Zaten e Ustek.

Jojo Rabbit: il cast del film

Il giovane protagonista di Jojo Rabbit è Roman Griffin Davis, attore inglese che ha debuttato nel mondo del cinema proprio con questo film. A interpretare invece la versione caricaturale di Adolf Hitler è invece lo stesso regista del film, Taika Waititi.

Nel cast del film è poi presente anche una star del calibro di Scarlett Johansson (che per questo ruolo è stata anche candidata al Premio Oscar per la Migliore attrice non protagonista). Completano poi il cast Thomasin McKenzie, Rebel Wilson, Stephen Merchant, Alfie Allen e Sam Rockwell.

