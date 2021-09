Tutto pronto per Drag Race Italia, il nuovo programma che debutterà su Discovery Channel. Uno show totalizzante e complicato, con una giudice d’eccezione.

Conto alla rovescia per la prima puntata di Drag Race Italia, lo show che ricalca il modello americano RuPaul’s Drag Race. Drag Race debutterà su Discovery Channel con Tommaso Zorzi alla conduzione, che ne ha già dato alcune anticipazioni.

Il reality show prevede la presenza fissa di tre giudici che si esprimeranno sulle performances dei concorrenti sul palcoscenico puntata dopo puntata.

Ma il vero mistero dello show è costituito dalla terza giudice, che affiancherà Chiara Francini e Tommaso Zorzi. Chi è Priscilla Drag?

Il mistero di Priscilla Drag

Priscilla Drag sarebbe il nome d’arte dell’artista napoletano Mariano Gallo. Si tratta di una drag queen italiana principalmente attiva in Grecia, sull’isola di Mykonos. Nel 2007, Priscilla ha vinto il concorso “Miss Drag Queen Italia”. Nel 2017, invece, in Grecia, ha preso parte nel ruolo di giudice alla quinta edizione di Ellada Echeis Talento, la versione greca di Italia’s Got Talent.

“Priscilla e Mariano sono le due facce di una stessa medaglia,” ha rivelato Mariano Gallo in un’intervista “Priscilla è la parte esagerata.”

La carriera di Mariano Gallo è iniziata sul talk-show di Rai 2 Al posto tuo, condotto da Alda D’Eusanio nel 2000. All’epoca la sua partecipazione fece scalpore perché avvenne proprio nelle vesti di Priscilla. Fu l’inizio della sua carriera di drag queen-performer.

Una curiosità? Mariano/Priscilla rivela che è proprio la madre a cucirgli i costumi di scena.