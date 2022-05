Il principe William avrà il suo volto su una moneta. L’omaggio speciale della Zecca.

La Zecca reale inglese ha deciso di omaggiare il principe William, realizzando una nuova moneta da 5£ con il suo volto. Un modo decisamente originale per celebrare i suoi 40 anni.

Si tratta della prima volta che un reale che è secondo in linea di successione, appare su una moneta ufficiale da solo. Una situazione che, quindi, ha destato parecchia sorpresa.

Come sarà la moneta dedicata al principe William

La moneta mostrerà il volto di tre quarti del principe William mentre ai lati ci saranno il numero 40 (per ricordare il motivo dell’omaggio) e l’iniziale del suo nome sormontata da una corona.

Principe William

Per l’occasione, l’incisore (come riportato dal The Guardian) ha dichiarato che il design scelto intende rappresentare l’energia sempre fresca del reale e la sua natura cerimoniale a cui si unisce anche l’essere un papà. Tutti elementi che calzano a pennello in sua altezza reale e che ben si esprimono in una sola immagine evocativa che grazie alla scelta di raffigurarlo in modo diverso rispetto al classico profilo laterale, sembra funzionare di più.

Andando al resto della moneta, lateralmente è prevista un’iscrizione che recita “Sua altezza reale il Duca di Cambridge”. Mentre la creazione si deve all’incisore Thomas Docherty.

Dall’altra parte ci sarà invece un’immagine della regina che è stata disegnata per l’occasione dall’incisore Jody Clark.

La moneta in questione sarà rilasciata insieme ad un souvenir del quale faranno parte due monete in edizione limitata. Una è in oro da 0,25 once e l’altra è una moneta sovrana del 1982 che, come tutti sapranno, è l’anno di nascita del principe William.

Altre monete dedicate al principe William

La moneta nata per celebrare i 40 anni del principe William non è la prima in suo onore, sebbene sia l’unica e prima in cui appare da solo. In occasione del suo matrimonio con la moglie Kate, era stata infatti realizzata un’altra moneta in cui la coppia figurava insieme.

Anche allora, la scelta pare sia nata dal desiderio di celebrare un momento così importante in un reale che è molto amato dalla comunità. E che riesce sempre ad attirare l’attenzione ed i consensi degli altri.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG