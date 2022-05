Quanto sono contagiose le varianti del Covid Omicron 4 e 5? La trasmissibilità è alta, ma i vaccini sono ancora l’arma migliore.

L’Italia, e in linea generale il mondo intero, sta ancora facendo i conti con il Covid-19. L’ultima variante è la Omicron, che si è ulteriormente sviluppata nei sottovarianti 4 e 5. La trasmissibilità del virus è ancora alta, ma i vaccini, anche se non del tutto efficaci, sono l’arma migliore. Vediamo quanto sono contagiose le nuove varianti del Coronavirus.

Omicron 4 e 5: quanto sono contagiose le ultime varianti del Covid?

Nato come Coronavirus più di due anni fa, il Covid-19 ci ha abituato ad assistere a sue infinite mutazioni. Ad oggi stiamo ancora facendo i conti con la variante Omicron, che si è sviluppata nelle sottovarianti 4 e 5. Stando a quanto sostengono gli esperti, entrambi i ‘ceppi’ presentano un alto grado di immunoevasione. Questo significa che riescono ad aggirare i vaccini, che restano comunque una buona arma, e la guarigione.

“Queste sono varianti ad altissima trasmissibilità. (…) L’immunità creata dalla prima infezione non protegge molto da una reinfezione, soprattutto se causata da un’altra variante. L’immunità, sia quella naturale che quella del vaccino, è valida per proteggerci dalla malattia. Ma non azzera il rischio di reinfezione“, ha dichiarato Massimo Andreoni, primario di Infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit) a Money.it.

E’ bene ribadire che anche se le varianti Omicron 4 e 5 sembrano eludere i vaccini, questi restano ancora una buona arma per contrastare la malattia.

Gli esperti consigliano di tenere alta la guardia

Davanti alle varianti Omicron 4 e 5, gli esperti sono tutti concordi nel consigliare alla popolazione di continuare a tenere alta la guardia. Soprattutto al chiuso, quindi, è necessario continuare ad indossare le mascherine protettive e osservare il distanziamento. Adesso che l’estate è alle porte, c’è, in generale, poca preoccupazione nei confronti della pandemia. Come abbiamo già visto negli ultimi due anni, infatti, il virus tende a mollare la presa durante la bella stagione. Cosa accadrà in autunno? Molto probabilmente, il Covid tornerà a circolare con nuove varianti ma il vaccino eviterà la pressione sugli ospedali.

