Tempo di shopping immobiliare per il principe Harry. Dopo essere stato messo alla porta dal padre, il re Carlo, che ha deciso di ‘sfrattarlo’ da Frogmore Cottage, una delle tante residenze reali e quella che Harry e Meghan avevano scelto per la loro vita in patria, l’erede non si sarebbe perso d’animo e anzi, alla prima occasione, avrebbe deciso di investire in un immobile di prestigio. Non un attico in centro, né tanto meno una bella villetta a schiera, bensì una mega villa appartenuta, fino a poco tempo fa, a una delle più grandi popstar al mondo: Taylor Swift.

Quanto costa la villa di Taylor Swift acquistata dal principe Harry

Il fiuto degli affari a quanto pare non manca a Harry. Dopo aver sbancato con il suo memoir, The Spare, diventato un best seller da oltre 30 milioni di dollari di guadagni, ha deciso di investire una parte del suo patrimonio in una splendida magione, messa in vendita a un prezzo a dir poco competitivo da Taylor Swift.

Dopo essersi separata da Joe Alwyn, a quanto pare la popstar ha infatti deciso di liberarsi della super villa di Londra, priva di utilità nella sua vita. E l’ha così messa in vendita a un prezzo davvero irresistibile per Harry: 15 milioni di dollari. Un vero affare che ha spinto l’erede della famiglia Windsor a chiudere la trattativa senza nemmeno mostrare la casa a Meghan. Secondo quanto riferito dal Telegraph, sembra infatti che la duchessa di Sussex abbia potuto visionare la casa solo dal sito dell’immobiliarista. Un ennesimo indizio di un rapporto ormai ai minimi termini.

La nuova dimora londinese di Harry

Ovviamente questa vicenda, soprattutto per il mancato coinvolgimento della moglie nell’acquisto, non ha fatto altro che dare manforte ai rumor che vorrebbero la coppia in crisi. Sembra che da tempo ormai la situazione tra Harry e Meghan sia diventata insostenibile, e lo dimostrerebbero non solo le fughe inglesi del principe, ma anche le voci riguardanti una convivenza sempre più rada con Meghan anche in California.

A prescindere da ogni discorso relativo alla situazione familiare, è comunque chiaro che Harry abbia intenzione di trascorrere sempre più tempo in patria. Da qui la decisione di acquistare la super villa a Belsize Park. Un immobile sicuramente invidiabile: si tratta di una vera e propria magione, con sette camere da letto e una cantina. Più che un nido d’amore, la casa perfetta per permettere al principe Harry di trovare tranquillità e serenità ogni volta che vuole, in fuga da un matrimonio sempre più difficile.

Inoltre, sembra anche che questo riavvicinamento fisico possa essere parte di una strategia di ricostruzione del suo rapporto con papà Carlo. A quanto pare il Duca di Sussex avrebbe infatti deciso di sotterrare definitivamente l’ascia di guerra e di riprendere il proprio posto nella Royal Family, chiarendo ogni incomprensione che in passato ha creato scalpore in tutto il Regno.

