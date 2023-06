Quanto guadagna GoFundMe dalle donazioni? La piattaforma chiarisce gli incassi legati alle campagne attive sul sito.

Da qualche anno a questa parte, GoFundMe è parecchio gettonata. E’ in questo spazio virtuale, infatti, che si può partecipare a svariate raccolte fondi. Ma, quanto guadagna la piattaforma dalle donazioni? Le campagne che ospita sono tutte sicure?

GoFundMe, quanto guadagna la piattaforma dalle donazioni?

GoFundMe è una delle piattaforme più utilizzate per le raccolte fondi. Aprirne una è davvero semplicissimo, visto che il meccanismo è quasi identico a quello della creazione di un qualsiasi account social. C’è solo da specificare il motivo per cui si intende raccogliere denaro: dalle spese mediche agli animali, passando per i funerali e le commemorazioni. Scelto l’ambito, si inizia a ricevere soldi. La domanda, a questo punto, sorge spontanea: quanto guadagna la piattaforma dalle donazioni? A chiarire le tariffe è stata la stessa GoFundMe, raggiunta da Fanpage.it:

“Dopo i confronti con l’Antitrust la versione italiana di GoFundMe ha messo ancora di più in risalto la sua comunicazione, mettendo – tra le altre cose – in homepage la dicitura ‘All’importo della donazione viene aggiunto un contributo per la Piattaforma preimpostato al 10%, che puoi modificare nella pagina dedicata alla donazione. Per i pagamenti effettuati con carte di debito/ credito applichiamo una commissione (2,9% dell’importo della donazione + 0,25€) detratta dall’importo della donazione’. Esplicitiamo tra l’altro le tariffe di utilizzo persino come prima informazione sulla nostra homepage, laddove qualsiasi altro competitor posiziona dei claim promozionale“.

Questo significa che se una persona volesse donare 5 euro, GoFundMe incassa una commissione fissa di 0,25 euro, altri 0,15 per la quota variabile (fissata al 2,9% della donazione) e 0,50 come quota impostata dalla piattaforma (pari al 10% o al 15%). Pertanto, il totale della donazione sale a 5,50 euro. Ovviamente, le cifre aumentano in base all’importo del denaro che viene versato.

Le raccolte fondi su GoFundMe sono sicure?

Partendo dal presupposto che le donazioni devono sempre essere fatte solo se si è sicuri al 100% della reale destinazione dei soldi, i vertici di GoFundMe sostengono che le raccolte promosse dalla loro piattaforma siano garantite. A Fanpage.it hanno dichiarato:

“A GoFundMe dedichiamo gran parte del nostro lavoro alla prevenzione di truffe e frodi (riciclaggio di denaro, phishing, card testing e plagi) e garantiamo trasparenza, sicurezza e il coerente utilizzo dei fondi di ogni campagna, mettendo in diretta comunicazione donatori e beneficiari. Sulle raccolte fondi manteniamo il pieno controllo del denaro finché non viene stabilita una chiara connessione con il beneficiario dichiarato. Solo allora vengono rilasciati i fondi, dopo un ulteriore controllo incrociato tra identità e informazioni bancarie criptate. I rigorosi processi antifrode ci permettono di bloccare sul nascere le eventuali idee di persone senza scrupoli che si avvicinano al sito con intenzioni non altruistiche. Se questo non dovesse bastare, e statisticamente possiamo affermare che funziona nel 99,9% dei casi, interviene la Garanzia GoFundMe, prima garanzia al mondo sul crowdfunding“.

