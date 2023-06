Che cos’è la forgotten baby syndrome? Vediamo per quali motivo alcuni genitori dimenticano i bambini in auto.

Purtroppo, i fatti di cronaca ci ricordano che la forgotten baby syndrome non è stata ancora studiata abbastanza. Vediamo perché alcuni genitori dimenticano i bambini in auto e se ci sono forme preventive che consentano di evitare il ripetersi di tragedie di questo tipo.

Forgotten baby syndrome: ecco perché si dimenticano i bambini in auto

Il termine forgotten baby syndrome, in italiano la sindrome del bambino dimenticato, è stato coniato negli Stati Uniti per indicare quella condizione che porta i genitori a scordare i figli in auto. In Italia, dal 1998 ad oggi, sono morti undici bimbi a causa di questa dimenticanza, l’ultimo il 7 giugno 2023 a Roma. Per evitare tragedie di questo tipo, il Governo ha introdotto il cosiddetto decreto seggiolino. La normativa prevede l’obbligatorietà di installare in macchina sistemi anti abbandono per minori fino ai 4 anni di età. Eppure, il caso avvenuto recentemente nella Capitale dimostra che questi dispositivi sono ancora poco diffusi.

La forgotten baby syndrome, stando a quanto sostengono gli specialisti, può colpire adulti di tutte le età. Non solo, secondo uno studio del Dipartimento di Neuroscienze Umane della Sapienza di Roma, “nella maggior parte dei casi tali episodi coinvolgono soggetti adulti che hanno funzionalità psichiche e cognitive perfettamente integre“. I genitori si rendono conto di quanto accaduto soltanto a morte avvenuta. Il decesso avviene per asfissia.

C’è, però, un motivo per cui si manifesta la forgotten baby syndrome. Il professor David Diamond, docente di psicologia che studia il fenomeno dal 2004, sostiene che gli abbandoni siano causati da una tensione nel sistema di habit memory. Quest’ultimo può essere descritto come quel meccanismo che consente agli esseri umani di fare le cose senza pensarci. Quando l’habit memory si scontra con il “sistema di memoria prospettica” si verifica la sindrome del bambino dimenticato.

Come si può prevenire la forgotten baby syndrome?

Il dottor Diamond, intervistato da Abc News, ha dichiarato: “Quando genitori vanno al lavoro in macchina e dimenticano di lasciare i figli all’asilo, in genere è perché non fa parte della loro routine quotidiana. Quindi i genitori devono esercitare il loro sistema di memoria prospettica per pianificare ed eseguire l’azione di portarli all’asilo nido. In circostanze di privazione del sonno o stress, un viaggio di routine da casa al lavoro, invece che da casa all’asilo, viene eseguito automaticamente“. Al momento, le uniche forme di prevenzione sono due: installare in auto il seggiolino anti abbandono e avere un corretto stile di vita, senza stress e con un buona dose di riposo.

