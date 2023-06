La casa di Michele Merlo e della sua famiglia si trova a Rosà, nel Vicentino, e il padre ne ha parlato due anni dopo la tragedia rivelando qualcosa di inaspettato…

Michele Merlo viveva con la sua famiglia a Rosà e nel 2023 l’annuncio della famiglia ha fatto il giro del web: costretta a lasciare l’abitazione e il Comune della provincia di Vicenza perché, secondo quanto detto dal padre Domenico Merlo al Corriere del Veneto, si sarebbe creato un ambiente ostile alla luce della richiesta di accertamenti sulla condotta del medico di base in merito alla mancata diagnosi della leucemia fulminante che ha stroncato il giovane cantante ex volto di Amici e X Factor.

La casa di Michele Merlo a Rosà

La famiglia di Michele Merlo, il cantante noto come Mike Bird morto nel 2021, all’età di 28 anni, per una leucemia fulminante, avrebbe deciso di lasciare la casa di Rosà, in provincia di Vicenza, dove l’artista ha vissuto.

Michele Merlo

Una scelta che sarebbe arrivata dopo l’apertura di un fascicolo di indagine a carico del medico di base, su impulso di una denuncia dei parenti, per una presunta mancata diagnosi che secondo i Merlo avrebbe potuto consentire di capire che il giovane non stava bene.

La famiglia di Michele Merlo ha lasciato la casa di Rosà

La famiglia di Michele Merlo avrebbe quindi deciso di trasferirsi altrove, precisamente a Bassano del Grappa secondo quanto dichiarato dal padre Domenico al Corriere del Veneto, perché si sarebbe sentita “tradita e abbandonata” dalla comunità locale per aver chiesto accertamenti sulla condotta del medico del paese.

“Ci accusano di essere cattive persone e di vergognarci perché è indagato il medico di base. Ma la negligenza c’è stata“, ha dichiarato il papà di Michele Merlo.

La morte dell’artista, ex volto di Amici e X Factor, ha scosso migliaia di persone ed è avvenuta all’improvviso nel 2021.

Riproduzione riservata © 2023 - DG