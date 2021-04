Il 17 aprile 2021 la famiglia Reale darà il suo ultimo addio al Principe Filippo, scomparso il 9 aprile 2021 a quasi 100 anni.

Il 17 aprile si terranno i funerali del Principe Filippo: alle esequie – come da volontà del duca di Edimburgo e come richiesto dalle norme anti-Covid – non saranno presenti più di 30 persone. Tutti i familiari indosseranno abiti neri (come previsto dal protocollo per i casi di lutto) e il feretro sarà trasportato da una Land Rover (scelta proprio dal compianto duca) difronte alla Chiesa di St George, dove si svolgerà la celebrazione.

Principe Filippo: i funerali

Un piccolo corteo guidato dal Principe Carlo scorterà il feretro del Principe Filippo difronte alla cappella di St George, adiacente al Castello di Windsor (dove il Principe è deceduto durante la mattina del 9 aprile).

Principe Filippo

Alla cerimonia verrà osservato 1 minuto di silenzio, e la Regina Elisabetta attenderà l’arrivo del feretro all’interno della chiesa in segno di rispetto e devozione verso il marito. Il Principe Filippo ha chiesto di celebrare il suo funerale senza clamore, scelta rispettata dalla Regina: al funerale pertanto non sarà prevista alcuna camera ardente e la bara verrà coperta soltanto dallo stendardo del duca, una corona di fiori, il suo berretto e dalla sua spada da ufficiale.

I presenti alle pubbliche esequie

Al funerale potranno assistere solamente 30 persone, ovvero i membri più stretti della famiglia Reale. Il Principe Harry farà ritorno in patria proprio per assistere ai funerali dell’adorato nonno, mentre il premier Boris Johnson avrebbe rinunciato a prendere parte al funerale per lasciare posto ai membri della famiglia Reale. Alla cerimonia sarà assente anche Meghan Markle, moglie del Principe Harry, che a causa della sua gravidanza (ormai agli sgoccioli) avrebbe rinunciato – su consiglio medico – a mettersi in volo.

A causa delle norme anti-Covid (per evitare assembramenti) i sudditi che volessero omaggiare il Principe Filippo con dei fiori non potranno farlo difronte alla Chiesa. Per rimediare Buckingham Palace ha aperto un canale internet ufficiale dove chiunque può esprimere le proprie condoglianze per la scomparsa del duca di Edimburgo, che il 10 giugno 2021 avrebbe compiuto 100 anni.