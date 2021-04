Splendida e sorridente, è apparsa senza veli : Maddalena Corvaglia sui social così esorta le sue followers ad amare il proprio corpo.

Di anni ne sono passati un bel pò da quando si è fatta conoscere sul piccolo schermo nei panni della velina bionda di Striscia La Notizia eppure, Maddalena Corvaglia continua a mostrarsi sempre al top della forma fisica regalando scatti da capogiro ai milioni di followers che la seguono sui social, l’ultimo? Una posa sexy e di spalle in cui si intravedono i seni nudi coperti solamente da un incrocio di braccia e un messaggio o meglio un invito a tutte le donne, ad amarsi e ad apprezzarsi per quello che si ma soprattutto senza prestare ascolto ai giudizi altrui.

Maddalena Corvaglia, foto provocanti sui social

Non è la prima volta che Maddalena Corvaglia regala ai suoi utenti in rete, dei meravigliosi scatti provocanti e l’ultimo condiviso dalla bella showgirl leccese fa da sfondo ad un importante messaggio rivolto a tutte le sue followers. Uno scatto in bianco e nero su Instagram, un sorriso alla finestra ed un topless da capogiro ma soprattutto un’esortare le donne ad amarsi e a sentirsi a proprio agio con sé stesse e con la propria fisicità.

“Per anni ho visto la mia immagine riflessa negli occhi degli altri”- confessa la Corvaglia sotto il post condiviso dal suo account Instagram -” Ascoltavo consigli che non avevo chiesto ed accettavo sentenze che sapevo essere sbagliate. A voi è capitato per caso di sentirvi dire una frase del genere: ‘Sei troppo magra, mangia! Sei ingrassata, non mangiare ! Sei troppo muscolosa ! Ora sei giusta: non cambiare! Troppo mascolina! Troppo sexy: volgare! Bella … ma troppo tatuata! Donna oggetto… soggetto … complemento oggetto. 😄” Giusto per citarne alcune….. Non ascoltate chi si arroga il diritto di dirvi come dovreste essere. Vi è già capitato?”

Maddalena Corvaglia: “Non ascoltate chi si arroga il diritto di giudicarvi”

Con questo messaggio ed con una posa sexy Maddalena Corvaglia ha voluto mandare un messaggio forte alle sue fan svelando che anche lei, nonostante il fisico statuario e la forte passione per lo sport, si sia imbattuta ed anche più di una volta, del giudizio (non richiesto degli altri).