L’amore tra Diletta Leotta e Can Yaman è naufragato? Alcuni episodi riguardanti la celebre coppia hanno alimentato i dubbi dei fan.

Dopo la Pasqua trascorsa insieme all’insegna dell’amore, Can Yaman e Diletta Leotta sono nuovamente spariti dal radar dei social e nelle ultime ore si è sparsa la voce che i due potrebbero esseri detti addio. La conduttrice ha risposto con un secco “no comment” ad un paparazzo di Whopsee.it che le avrebbe chiesto dove fosse l’attore turco. Come se non bastasse Yaman ha improvvisamente e inaspettatamente cancellato i suoi profili social: è il segno della definitiva rottura tra i due?

Can Yaman e Diletta Leotta si sono lasciati?

I fan di Diletta Leotta e Can Yaman sono col fiato sospeso dopo le ultime indiscrezioni circolate in rete: la coppia si è separata? Al momento non vi sono conferme.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/canyaman/?hl=it

I due hanno preferito mantenere il massimo riserbo sulla loro storia d’amore, e solo sporadicamente si sono mostrati insieme via social. Di recente Yaman aveva confessato a Vanity Fair tutto il suo amore per la conduttrice di Dazn, e nulla lasciava presagire una rottura tra i due. “Un amore leale, in cui mi assumo le mie responsabilità, come si è visto. Ho grande rispetto per lei, per il nostro rapporto e la riservatezza è la nostra prima promessa: quel che ci riguarda lo comunichiamo noi, insieme“, aveva affermato l’attore in merito alle loro presunte nozze.

L’addio ai canali social

Improvvisamente Yaman ha detto addio ai suoi canali ufficiali, e in tanti hanno ipotizzato che il motivo alla base della sua decisione potesse essere proprio una rottura dalla conduttrice. Al momento sui canali social di Diletta Leotta sono ancora presenti gli ultimi scatti realizzati in compagnia dell’attore durante le festività pasquali. “Appassionati di cioccolato”, aveva scritto la conduttrice mostrandosi sorridente accanto a Yaman.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/canyaman/?hl=it