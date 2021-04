Nel rispetto delle norme anti-Covid, e come voluto dal Principe Filippo, alle sue esequie saranno presenti solamente 30 persone.

Saranno solamente 30 i presenti al funerale del Principe Filippo, che si svolgeranno il 17 aprile nella chiesa di Saint George. Tra questi vi saranno ovviamente la Regina Elisabetta e i parenti più intimi (i figli e i nipoti) e i loro rispettivi partner. Come già preannunciato i giorni scorsi al funerale sarà assente Meghan Markle, moglie del principe Harry, rimasta negli States per via della sua seconda gravidanza.

Il funerale del Principe Filippo: i presenti

Al funerale del Principe Filippo prenderanno parte solamente 30 persone, quasi tutte membri della famiglia Reale: tra loro ovviamente saranno presenti i figli della Regina Elisabetta e del duca di Edimburgo, con i loro rispettivi partner.

Filippo di Edimburgo

A seguire vi saranno anche i nipoti: William ed Harry, ma anche Peter e Zara Phillips (figli della principessa Anna), ed Eugenie e Beatrice, con i rispettivi partner. Al funerale sono attesi anche i cugini della Regina Elisabetta e i figli della compianta Regina Margaret, sorella della sovrana: David Armstrong-Jones e Lady Sarah Chatto (insieme al marito Daniel). Tre posti sono riservati ai parenti tedeschi del Principe: Philipp, principe di Hohenlohe-Langenburg, Bernhard, principe ereditario del Baden e Donatus, granduca d’Assia.

La grande assente è Meghan Markle

Meghan Markle, come già preannunciato i giorni scorsi, sarà la grande assente al funerale. Ufficialmente l’ex duchessa ha dovuto rinunciare a partire per via della sua gravidanza (il cui termine è ormai imminente). Secondo indiscrezioni Meghan potrebbe aver deciso di non prendere parte alle esequie anche per non attirare l’attenzione generale dopo la controversa intervista rilasciata a Oprah Winfrey, e che prima della scomparsa del duca di Edimburgo è stata senza dubbio al centro di grande clamore mediatico. La cerimonia funebre sarà estremamente semplice e morigerata, così come avrebbe voluto lo stesso Principe Filippo.