Baciati dal sole e innamorati, così Anna Tatangelo e Livio Cori si mostrano per la prima volta in un inedito scatto di coppia.

Un selfie a suggello del loro amore non poteva mancare. Anna Tatangelo e Livio Cori, il gossip più chiacchierato dell’estate, si mostrano per la prima volta in uno scatto intimo e romantico.

Il selfie è stato pubblicato sul profilo Instagram della cantante corredato da una simpatica didascalia:

Ti scatto una foto. Pessimo fotografo! Meglio selfie

Dopo un carousel in cui è la cantante a essere diva e modella in bikini ecco che spunta lo scatto inaspettato: un selfie spontaneo e rilassato che ritrae Anna Tatangelo e Livio Cori finalmente insieme.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Dopo gli scatti rubati dai paparazzi quest’estate arriva finalmente la conferma ufficiale: una foto di coppia naturale e bellissima!

Per Anna Tatangelo si tratta della prima love story seria dopo la fine della storia con Gigi D’Alessio, durata ben 15 anni e giunta al capolinea nel 2020. Lei e il cantante napoletano Livio Cori, artista della scena underground, sembrano più uniti e affiatati che mai!