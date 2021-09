La showgirl Aida Yespica sembra aver dimenticato Geppy Lama, è stata paparazzata in Sicilia insieme alla sua nuova fiamma. I due convivono già.

Aida Yespica è pronta a vivere alla luce del sole il nuovo amore con Mirco Maschio, un imprenditore padovano. Le immagini pubblicate di recente dal settimanale “Chi” non lasciano adito ai dubbi: l’estate siciliana della bella showgirl non era in solitaria. Stando alle indiscrezioni i due sarebbero già andati a convivere.

Dai profili social di Aida Yespica non trapela nulla riguardo la nuova relazione, ma è possibile che dopo essere stata scottata dalla lunga love story con il consulente finanziario Geppy Lama, la Yespica abbia deciso di mantenere la privacy sulla sua nuova storia. Del resto Aida ormai ci ha abituato alla sua confusione in ambito sentimentale, dopo un inatteso ritorno di fiamma con Geppy e il definitivo addio nel 2020, la showgirl aveva rivelato di essersi innamorata di una donna famosa, facendo coming out su tutti i giornali.

Ora Aida vota per la privacy e il massimo riserbo sulla vita privata, ma gli scatti non mentono. E sembra proprio che Mirco Maschio, classe 1977, abbia conquistato il cuore della showgirl.