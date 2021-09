Anche il piccolo Leo deve affrontare il suo primo giorno di scuola e ad accompagnarlo c’è il fiero papà Fedez che lo tiene per mano

Siamo a Settembre e le scuole ricominciano, finalmente anche per il piccolo Leo è il momento di entrare tra i banchi di scuola ed è papà Fedez ad accompagnarlo. Su instagram il cantante condivide gli scatti del figlio pronto per questa nuova avventura che è stata rimandata dai genitori causa Covid.

Leo va a scuola per la prima volta accompagnato da papà Fedez

In tenuta scolastica in perfetto stile “oxfordiano” il piccolo Leo dà la mano al papà un po’ svogliato. Il suo primo giorno d’asilo si avvicina, in spalla lo zainetto con impresso una scimmietta ma ancora un po’ spaventato si nasconde tra le braccia del papà che lo accompagna orgoglioso in questo nuova tappa della sua vita. Lo stile è ovviamente sempre impeccabile dopo tutto Chiara Ferragni non poteva non curare il look del suo bambino in un giorno tanto speciale.