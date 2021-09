La figlia di Albano Carrisi e Loredana Lecciso ha fatto un filler alle labbra per aumentarne il volume e lo mostra entusiasta sui social

La figlia di Albano Carrisi e Loredana Lecciso, Jasmine Carrisi ha fatto un filler alle labbra per renderle più carnose. La 20enne non solo non si è nascosta ma lo ha svelato orgogliosa ai suoi follower in alcune storie su Instagram.

Jasmine Carrisi: “Ho appena fatto il filler alle labbra”

Jasmine Carrisi ha appena 20anni, vive da sola a Milano e ha la passione per la musica ereditata da papà Albano. Nonostante la sua giovane età, come spesso accade, Jasmine ha deciso di fare un filler alle labbra per aumentarne il volume e lo condivide su Instagram. Nella storia racconta l’esperienza e risponde alle domande dei follower sull’esperienza e a chi le chiede se fa male, risponde: “Sicuramente non è piacevole ma nemmeno doloroso! Si prova fastidio. Totalmente fattibile”.

La figlia di Albano e Loredana sembra entusiasta del “ritocchino” ma specifica: “Tutta natura, tranne le labbra. Vi prego di lasciare in pace il mio nasino e gli zigomi“. Sembra che oltre le labbra, Jasmine non sia ricorsa alla chirurgia e che sia naturale.