A quanto pare, tra Elisabetta e Flavio non ci sarebbe un ritorno di fiamma e le vacanze insieme non significano nulla

In un’intervista su Chi, Alfonso Signorini spegne le voci secondo cui tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore ci sarebbe un ritorno di fiamma. Durante quest’estate, i fan si sono persuasi di un loro ritorno di fiamma a causa delle foto di una vacanza insieme tra Elisabetta e Flavio ma il giornalista smentisce tutto e fa chiarezza.

Nessun ritorno di fiamma tra Gregoraci e Briatore: la smentita di Alfonso Signorini

Tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore non c’è stato nessun ritorno di fiamma durante l’estate. A chiarirlo è Alfonso Signorini su Chi che dichiara: “Le vacanze in famiglia dell’ex coppia formata da Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci hanno fatto il giro del web, facendo scatenare i fan che tifano per un ritorno insieme dei due“.

Il giornalista continua per togliere ogni dubbio: “Invece Flavio ha concluso le vacanze a Mykonos, in barca, insieme con il figlio Nathan Falco. Elisabetta, da single, a Forte dei Marmi. Poi i due si sono ritrovati a Monte Carlo, dove vivono, ma ognuno a casa propria”. Sembra proprio che chi avesse sperato in un ritorno di coppia debba rassegnarsi.