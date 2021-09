L’ex coppia più chiacchierata del gossip torna a far parlare di sé con alcune rivelazione che Elisabetta Canalis svela su Clooney nella prima puntata di “Vite da copertina”

Nella prima puntata dello show condotto da Elisabetta Canalis, “Vite da copertina“, l’ex velina rivela degli aneddoti sul suo ex George Clooney, con il quale è stata 2 anni. La loro storia è stata per diverso tempo al centro del gossip e ultimamente sono tornati sulla bocca di tutti per un commento della star sulla Canalis.

Elisabetta Canalis rivela alcuni dettagli della storia con George Clooney

L’ex showgirl, Elisabetta Canalis, torna sul suo rapporto con George Clooney dopo che lui ha dichiarato: “Elisabetta Canalis non la conoscete nel privato, io l’ho conosciuta davvero. Voi non sapete cosa mi faceva. Lei è stata in assoluto la donna che mi ha fatto ridere di più nel corso della mia vita.”

Nella prima puntata dello show che segna il ritorno della conduttrice sul piccolo schermo italiano, “Vite da copertina” la bella siciliana svela dei dettagli dell’attore e della loro relazione in risposta al commento della star fatto qualche settimana fa. “George è una persona molto divertente, era lui che amava fare gli scherzi più di me. Per esempio amava fare i gavettoni ai paparazzi. Se avete ricevuto dei gavettoni, sappiate che era lui, non io!”

Oltre a questo piccolo aneddoto, la Canalis si lascia poi andare a un ricordo molto affettuoso di George legato al periodo in cui erano una coppia: “Posso dire una cosa bellissima di quando comprò Villa Oleandra. La conditio sine qua non era che restassero a servizio due portoghesi che già lavoravano nella villa. Due persone eccezionali e molto professionali con cui ho passato due estati splendide. George ha persino regalato loro la casa in cui abitano, un gesto carino”.