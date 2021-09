A quanto sembra, la coppia Myriam e Quentin non solo è tornata insieme ma è più innamorata che mai e più forte di prima

Myriam Catania e Quentin Kammermann sono stati paparazzati dai giornalisti del settimanale Nuovo che li hanno “beccati” insieme in atteggiamenti amorosi. Sembra che tra i due, che si erano lasciati, ci sia stato un classico ritorno di fiamma in grande stile.

Myriam Catania e Quentin Kammermann paparazzati in atteggiamenti amorosi

Myriam Catania e Quentin Kammermann avevano annunciato la loro separazione ma il loro amore sembra sbocciato di nuovo tra le acque della Sbaudia. Difficile sfuggire ai paparazzi che li hanno beccati mentre si abbracciavano e baciavano in vacanza con il figlio Jacques. In un’intervista su Nuovo, Myriam conferma il ritorno di fiamma e dichiara:“A volte, anche quando l’amore sembra ormai finito, resta qualcosa dentro. Ed è qualcosa di inspiegabile e di inarrestabile, in grado di far riemergere un sentimento più forte di prima“.

La coppia non solo è più innamorata che mai ma ha anche deciso di andare a convivere a Marsiglia, dove il pubblicitario Quentin già viveva da diverso tempo. Sembra proprio che la crisi sia del tutto superata e che l’amore abbia trionfato!