Volete farlo impazzire sotto le lenzuola? Ecco gli 8 preliminari preferiti dagli uomini

Chi l’ha detto che agli uomini non piacciono i preliminari? Ci sono cose che li fanno impazzire di piacere e che prolungano la durata del rapporto. Vediamo quali sono… e proviamole!

Spesso le donne pensano che gli uomini non diano troppa importanza ai preliminari e che anzi li odino, preferendo andare subito al sodo. Beh, lasciatevelo dire: niente di più sbagliato!