Oltre 30 anni fa, Franco Battiato lanciava uno dei suoi brani di denuncia più forti. Stiamo parlando di Povera Patria che, pur descrivendo la situazione politica dell’Italia degli anni Novanta, è ancora attuale come non mai. Vediamo il testo e il significato.

Povera Patria di Franco Battiato: il significato della canzone

Uscita nel 1991, la canzone Povera Patria di Franco Battiato è contenuta all’interno dell’album Come un cammello in una grondaia. Il brano è una chiara denuncia pubblica alla politica, che consentì al cantautore scomparso il 18 maggio 2021 di ottenere la Targa Tenco e il premio come Miglior Disco del 1992. L’artista parla delle condizioni in cui si trovava lo stato italiano negli anni Novanta, che ad oggi – ad essere onesti – non sono cambiate più di tanto. Dagli “abusi del potere di gente infame” ai “governanti inutili buffoni“: le parole di Battiato sono pungenti.

“Questo paese è devastato dal dolore…

ma non vi danno un po’ di dispiacere

quei corpi in terra senza più calore?“.

Povera Patria, pur parlando della realtà politica di oltre 30 anni fa, appare attuale come non mai. L’Italia, infatti, continua ad essere “schiacciata dagli abusi del potere“.

“Voglio sperare che il mondo torni a quote più normali

che possa contemplare il cielo e i fiori,

che non si parli più di dittature“.

Battiato non abbandona la speranza, ma si rende perfettamente conto che “la primavera intanto tarda ad arrivare“. La critica resta, così come la fiducia in un futuro migliore. Con Pover Patria Franco fa un’analisi lucida e razionale della situazione italiana, senza immaginare che tanti anni dopo, le sue parole avrebbero continuato a descrivere “lo stivale dei maiali“.

Ecco il video di Povera Patria di Franco Battiato:

Povera Patria: il testo della canzone

Povera patria! Schiacciata dagli abusi del potere

di gente infame, che non sa cos’è il pudore,

si credono potenti e gli va bene quello che fanno…

