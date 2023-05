Il burro cacao è un prodotto cosmetico che chiunque ha utilizzato almeno una volta nella vita, ma come mai si chiama così? Scopriamolo.

Chiunque ha utilizzato almeno una volta nella vita il burro cacao, ma in pochi sanno come mai si chiama proprio in questo modo. Questo cosmetico che viene applicato sulle labbra della bocca per proteggerle e renderle idratate, infatti, è molto popolare anche se non tutti sanno qual è l’origine del suo nome.

Origini : il nome deriva dal fatto che si ricava dai semi della pianta di cacao.

: il nome deriva dal fatto che si ricava dai semi della pianta di cacao. Quando si usa: la parola si usa quando si parla di un cosmetico impiegato per mantenere le labbra sane e idratate.

Burro cacao: ecco perché si chiama così

Donna Labbra Burrocacao

Il nome burro cacao è legato alla sua origine. Il suo nome negli inci dei cosmetici è Theobroma Cacao Seed Butter e si ricava dai semi della pianta del cacao. In seguito a un lungo, complesso e costoso procedimento si ottiene il prodotto che tutti conosciamo. Questo procedimento comprende la fermentazione, l’essicazione e la successiva spremitura.

Lo scopo di questo procedimento è quello di ottenere dai semi la parte più grassa in modo da poterla filtrare e raffinare. Al termine si ottiene un prodotto abbastanza morbido e malleabile dalla colorazione bianco crema/giallognola che prende una consistenza solida se tenuto a temperatura ambiente.

Quali tipo di burro cacao esistono?

In vendita si possono trovare vari formati di burro cacao e per questo motivo è facile capire che il cosmetico oggi risulta adatto davvero a tutti. Questo balsamo per labbra è spesso venduto all’interno di comodi tubetti retrattili da 4 o 6 ml circa che assomigliano a quelli usati per i rossetti. Chi lo desidera può anche trovarli all’interno di piccoli vasetti dove il composto viene preso con un dito per essere poi applicato sulle labbra.

Riproduzione riservata © 2023 - DG