Avete mai sentito dire “a sirene spiegate” senza sapere perché si dice proprio in questo modo? Scopriamo insieme da dove deriva questa espressione.

Almeno una volta nella vita chiunque ha sentito dire “a sirene spiegate“, ma come mai si dice proprio in questo modo? Questa espressione risulta infatti essere abbastanza particolare e non tutti ne conoscono l’origine. Impariamo allora a conoscerla meglio insieme scoprendone ogni dettaglio.

Origini : l’origine non è certa

: l’origine non è certa Quando si usa: si utilizza per intendere “con sirene in funzione continua“

Sono tanti i modi di dire che si utilizzano quasi tutti i giorni senza conoscerli a fondo. Una delle espressioni più curiose è di certo “a sirene spiegate”. Praticamente chiunque l’avrà sentito dire da qualcuno oppure l’avrà utilizzato in prima persona senza però conoscerne magari nemmeno il significato reale.

Questa locuzione avverbiale italiana è davvero popolare e si utilizza per intendere un mezzo che avanza con le sirene in funzione continua. In particolare, il modo di dire viene utilizzato in riferimento alle volanti della Polizia o dei Carabinieri oppure in riferimento ai Pompieri oppure all’Ambulanza.

L’origine dell’espressione

L’origine di questa espressione non è certa in quanto non si trovano indicazioni degne di nota che ne rivelino la nascita. Si comprende dunque che non è possibile fornire informazioni certe e sicure in merito all’origine del modo di dire.

Nel vocabolario Treccani, si parla di questo modo di dire all’interno della definizione dell’aggettivo “spiegato“. In particolare, viene inserito tra gli usi estensivi della parola italiana con l’esempio “le auto della polizia correvano a sirene spiegate“.

Sempre nel noto vocabolario viene spiegato questo esempio e il conseguente impiego estensivo del termine “spiegato” in questa specifica locuzione avverbiale. Nello specifico, su Treccani si può leggere che l’esempio appena riportato significa “tenendo continuamente le sirene in funzione“.

