In Italia solo il 37,1% dei single lo è per scelta: lo studio dimostra che le persone sole hanno anche altri problemi, pratici e non.

Il Rapporto Italia di Eurispes non ha alcun dubbio: nel bel Paese soltanto il 37,1% è single per scelta. Per le persone che vivono sole pesa anche il giudizio degli altri, spesso pessimo. Non solo, lo Stivale vanta anche un altro primato in negativo: l’uso dello smartphone è aumentato tantissimo.

In Italia solo il 37,1% dei single lo è per scelta

Al giorno d’oggi sono sempre di più le persone che scelgono di non avere un partner al proprio fianco. Eppure, secondo il 35esimo Rapporto Italia di Eurispes, intitolato Il dovere di avere coraggio, soltanto il 37,1% dei single lo è per scelta. Questo significa, che il 62,9% lo è perché obbligati da altri fattori. Non solo, quanti vivono soli vengono spesso giudicati fortunati perché liberi nel 22,9% dei casi, avvantaggiati economicamente (23,8%) e di carattere difficile (24,1%).

Le difficoltà dei single non sono finite qui: il 53% degli intervistati fa fatica a trovare prodotti monoporzione al supermercato, mentre il 47% dice di non aver mai avuto problemi di questo tipo. Molto probabilmente, il dato varia in base alla città di provenienza dei soggetti. Nelle località più grandi, ovviamente, è più semplice fare una spesa ‘singola’, mentre nei piccoli centri no. Un lato positivo? I viaggi. Al 51,8% non è mai successo di dover pagare di più per viaggiare in solitudine.

Italia, non solo single: è allarme anche per l’uso dello smartphone

Non solo per quel che riguarda i single, il Rapporto Italia di Eurispes ha evidenziato un altro dato preoccupante. E’ aumentato molto l’utilizzo dello smartphone a letto, al risveglio o prima di dormire. Ad oggi, siamo al 73,3%, rispetto al 59,2% del 2018. Non solo prima e dopo il riposo, il cellulare è parecchio gettonato anche a tavola: il 64,4% lo usa quando è solo, mentre il 33,9% in compagnia. Preoccupante, infine, è l’utilizzo del telefono al semaforo (32,7%), alla guida (seppur vietato segna il 28%) e mentre si cammina (55,1%).

Riproduzione riservata © 2023 - DG