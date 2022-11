Alcune settimane fa i giornalisti del Tg1 insorgevano contro la decisione dei vertici di Viale Mazzini di affidare a Fiorello uno spazio della mattina solitamente dedicato all’informazione. Tramite il loro sindacato avevano promesso di essere pronti a ribellarsi intraprendendo azioni che avrebbero fatto rumore. Alla fine, lo show mattutino di Fiorello è stato spostato su Rai 2 e i giornalisti del primo canale del servizio pubblico si sono placati.

Monica Maggioni sulla querelle Fiorello-Tg1

Intervistata da Repubblica, la direttrice del telegiornale, Monica Maggioni, non ha potuto esimersi dal commentare quanto accaduto con Fiorello.

“Io ritengo Fiorello un genio e lui lo sa – ha spiegato lei – . Non sempre i percorsi sono quelli che appaiono al primo sguardo, le cose sono più complesse di come sembrano”.

“Conosce qualcuno che può vedere un pezzo di Fiorello senza ridere? Sono la prima che ride alle lacrime”, ha aggiunto, preferendo non approfondire l’argomento e continuare a concentrarsi sull’evoluzione del Tg1 dal momento in cui lei ne è diventata la direttrice.

“L’idea era di migliorare il telegiornale unendolo a un dinamismo sul piano formale (…) C’è stato subito un riscontro, il tg che già andava bene è iniziato ad andare ancora meglio, ce lo dicono le interazioni col pubblico – ha sottolineato la Maggioni – . In tutte le occasioni, quando parliamo del telegiornale, le persone ci dicono che apprezzano la scelta. Pensano che sia un modo diverso, più moderno, di porgere le notizie”.

